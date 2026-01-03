Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için öncelikle acil durumların yaşandığı yerlerde çalışmalara başladı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 227 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
