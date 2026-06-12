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Sivas'ta Jandarma'nın 187. Yılında Şehitlik Ziyareti

Sivas'ta Jandarma'nın 187. Yılında Şehitlik Ziyareti
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Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretine 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bırakarak şehit aileleri ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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