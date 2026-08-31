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Jandarmadan KADES Bilgilendirmesi

Jandarmadan KADES Bilgilendirmesi
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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zara ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zara ilçesinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçeye bağı Korkut köyüne giden ekipler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA
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