Sivas'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta iki farklı kaza: 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sivas-Ankara Karayolu Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. K.D. idaresinde ki 38 SZ 504 plakalı otomobil ile N.E. yönetimindeki 34 HE6742 plakalı hafif ticari araç sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan B.Y. ve G.E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Şarkışla ilçesi Baltalar mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 38 GZ 318 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan C.Y., K.Y., R.C.Y., ve S.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazada da yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.