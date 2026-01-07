Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Kızılırmak Nehri ve bazı göletler buz tuttu.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki bölümleri buzla kaplandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti ise soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu.

Öte yandan, buz tutan Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Hasbahçe Göleti'ndeki ördeklerin buzun üzerinde dinlendikleri görüldü.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluşurken, mesire alanında bulunan şelale de dondu.