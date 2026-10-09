Sivas'ta hatalı sollama yapan sürücü son anda manevrayla kazadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SİVAS'ta köprü üzerinde hatalı sollama yapan sürücünün otomobili, karşı şeritten gelen otomobille burun buruna geldi. Sürücünün son anda manevra yapıp kazadan kurtulduğu anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hatalı sollama yapıp karşı şeride geçtiği otomobil, o sırada karşı yönden gelen başka araçla burun buruna geldi. Sürücünün son anda manevra yapmasıyla olası kaza önlendi. O anlar, aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı