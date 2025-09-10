Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Sivas-Erzincan kara yolunda yaşanan trafik kazasında bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 07 FEK 24 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Z.K, F.Ö. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel