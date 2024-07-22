Sivas'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi
Sivas'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.