Sivas'ta 'Gezen Sinema TIR'ı ile Çocuklara Sinema Deneyimi

Sivas'ta 'Gezen Sinema TIR'ı ile Çocuklara Sinema Deneyimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat için Yola Çıkan Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 'Gezen Sinema TIR'ı, Sivas'taki kırsalda yaşayan çocuklara sinema ve kültür hizmeti sunarak onların hayal dünyalarını zenginleştiriyor. 24 gün boyunca 20 bin çocuğa ulaşma hedefi ile devam eden projenin ilk gösterimleri büyük ilgi görüyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çıkan Kültür ve Sanat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Gezen Sinema TIR'ı, Sivas'ta kırsalda öğrencilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çıkan Kültür ve Sanat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Gezen Sinema TIR'ı, Sivas'a gelerek ilçelerdeki çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Sinema salonu bulunmayan yerleşim yerlerine kültür ve sanat götürmeyi amaçlayan proje, büyük ilgi görüyor. 17 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde başlayan Sivas programı kapsamında TIR; bugüne kadar 8 ilçede çocuklarla buluştu; hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri düzenlendi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ SİNEMA SALONLARINI ARATMIYOR

'Gezen sinema TIR'ı, ilçelerdeki gösterimlerin ardından 9-13 Aralık tarihleri arasında Sivas merkezde çocuklarla bir araya gelecek. Özel donanımlı, iklimlendirme sistemi bulunan ve 120 kişilik kapasiteye sahip TIR; dev perde, profesyonel ses sistemi ve sinema atmosferini yansıtan iç tasarımıyla büyük şehirlerdeki sinema salonlarını aratmıyor. Proje, sinema kültürüne erişim imkanı olmayan çocuklara gerçek bir sinema deneyimi sunarak onların hayal dünyalarını zenginleştiriyor. 'Gezen Sinema TIR'ına adım atan çocuklar, karanlık salonun büyüsü, büyük ekranın etkisi ve sinemanın kendine has coşkusuyla hem duygusal hem de heyecan verici anlara tanıklık ediyor.

24 GÜNDE 20 BİN ÇOCUĞA ULAŞMA HEDEFİ

Seyyar sinema salonunun teknik altyapısı, güvenlik koşullarına uygun, iklim şartlarına dayanıklı ve yüksek görüntü ses kalitesi sunacak şekilde tasarlandı. 'Gezen Sinema TIR'ı yalnızca bir kültür hizmeti değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan bir eğitim olarak dikkat çekiyor. Sinema salonuna ilk kez giren birçok çocuğun gözlerindeki heyecan ve mutluluğun, projenin önemini ortaya koyduğunun altı çiziliyor. Sinema TIR'ı programı kapsamında 24 gün boyunca 20 bin çocuğa sinema deneyiminin ulaştırılması hedefleniyor.

