TMSF İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'ye ait İstikbal Mobilya'nın satışını duyurdu. İhale için muhammen bedel 16.5 milyar lira olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin "İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için, şartnamede içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarının 11 Mayıs saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor. Söz konusu gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecek.

İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalede kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
