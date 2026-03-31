A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesinde kadroda önemli eksikler dikkat çekti.

5 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi.

MERİH DEMİRAL SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da forma giyemeyen Merih Demiral'ın kadroda yer almaması beklenirken, diğer dört ismin ise teknik heyet kararıyla kadro dışında bırakıldığı öğrenildi. A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için Kosova deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.

