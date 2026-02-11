Sivas'ta Ülkü Ocakları geri dönüşüm sergisi açtı
Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, geri dönüşüm temalı 'Doğaya Saygı Geleceğe Umut' isimli sergi açıldı. Sergide geri dönüştürülebilir materyallerden yapılan sanat eserleri sergilendi ve elde edilen gelir sahipsiz hayvanlar için bağışlanacak.
Ülkü Ocakları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Asena Birimi, Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde geri dönüşüm temalı "Doğaya Saygı Geleceğe Umut" isimli geri dönüştürülebilir materyallerden hazırladığı sanat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Serginin açılışını yapan Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, emeği geçenlere teşekkür etti.
Geri dönüştürülebilir materyallerin sanata ve faydaya dönüştüğü sergide, el emeğiyle hazırlanan anahtarlık ve kitap ayraçları ilgi gördü.
Ürünlerin satışından elde edilen gelirin sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlanarak iyilik hareketine dönüştürüleceği belirtildi.