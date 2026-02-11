Haberler

Sivas'ta Ülkü Ocakları geri dönüşüm sergisi açtı

Sivas'ta Ülkü Ocakları geri dönüşüm sergisi açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, geri dönüşüm temalı 'Doğaya Saygı Geleceğe Umut' isimli sergi açıldı. Sergide geri dönüştürülebilir materyallerden yapılan sanat eserleri sergilendi ve elde edilen gelir sahipsiz hayvanlar için bağışlanacak.

Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından geri dönüşüm sergisi açıldı.

Ülkü Ocakları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Asena Birimi, Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde geri dönüşüm temalı "Doğaya Saygı Geleceğe Umut" isimli geri dönüştürülebilir materyallerden hazırladığı sanat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin açılışını yapan Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Geri dönüştürülebilir materyallerin sanata ve faydaya dönüştüğü sergide, el emeğiyle hazırlanan anahtarlık ve kitap ayraçları ilgi gördü.

Ürünlerin satışından elde edilen gelirin sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlanarak iyilik hareketine dönüştürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle

Galatasaray'ın yuvası hakkında yeni hamle
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...