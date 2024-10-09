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Sivas'ta Gerçeği Aratmayan Tren Kazası Tatbikatı

Sivas'ta Gerçeği Aratmayan Tren Kazası Tatbikatı
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Sivas'ta AFAD ve TCDD tarafından gerçekleştirilen tren kazası tatbikatı, gerçeği aratmayacak şekilde başarıyla tamamlandı. Tatbikatta yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi gibi senaryolar uygulandı.

SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tren kazalarına müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü ve TCDD Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Sivas'ta oluşabilecek kazalara karşı daha hızlı müdahale etmek ve ekipleri hazır tutmak için tatbikatlar sürdürülüyor. Bu kapsamda Sivas-Malatya kara yolundaki Taşlıdere mevkisinde tren kazası tatbikatı yapıldı. Senaryoya göre, Sivas merkez istikametine giden yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni çarpıştı. Kaza sonrası yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi; AFAD, itfaiye, UMKE ve TCDD ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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