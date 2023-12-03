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Sivas'ta Engelliler Arası Ezberleme Yarışması Düzenlendi

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Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler arası Esma-ül Hüsna ve hadis-i şerif ezberleme yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya 10 engelli birey katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler arası Esma-ül Hüsna ve hadis-i şerif ezberleme yarışması gerçekleştirildi.

Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Osman Paşa Camisi'nde düzenlenen yarışmaya 10 engelli birey katıldı.

Yarışmanın komisyon başkanlığını yapan İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, yarışmacıları tebrik etti.

Engelli bireylerin Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Karataş, "Engellilerimizin, dini değerlerin eşliğinde moral ve motivasyonlarını artırarak hayata daha aktif katılabilmelerine destek olmak amacıyla ve engelli kardeşlerimizden gelen talep üzerine böyle bir yarışma tertip ettik." ifadelerini kullandı.

Kura usulü yapılan yarışmada, yarışmacılar Allah'ın 99 ismi ile çektikleri kura numarasına denk gelen hadis-i şerifi ve Esma-ül Hüsna'yı anlamıyla birlikte ezbere okumaya çalıştı.

Yarışma sonunda komisyon üyelerinden en çok puanı alan Rukiye Özdemir birinci, Leyla Akan ikinci, Tuğba Fidan ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenler ile tüm katılımcılara ödül verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Sivas Engelliler Yaşam Güncel Haberler

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