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Sivas Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri Avrupa'da staj yapacak

Sivas Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri Avrupa'da staj yapacak
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Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri, AB destekli proje kapsamında Fransa'da staj yaparak mesleki yeterliliklerini geliştirecek.

Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri Avrupa'da staj yapacak.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Ajansa sunulan 914 projeden Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan "Engelli Öğrencilerimizi Avrupa Stajı ile Topluma Kazandırıyoruz Projesi", ülke genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 87 proje arasında girdi.

Proje sayesinde, öğrenciler ve öğretmenleri Avrupa ülkelerindeki işletmelerde uygulamalı eğitim alarak mesleki yeterliliklerini geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Süleyman Güler, " Fransa'da AB standartlarında edineceğimiz tecrübe sayesinde kıyaslama imkanı bularak sektörel bazda eksileri iyileştirmeye katkıda bulunacağız. Bununla birlikte işbirliği içinde olduğumuz işletmelerle istişaremiz sonucunda sektörel bazda nitelikli çalışan, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve iş konumlandırmasında iyileştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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