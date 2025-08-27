Sivas'ta Elektrikli Motosiklet Tırla Çarpıştı: 86 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir elektrikli motosikletin tırla çarpışması sonucu 86 yaşındaki Ali Ünalan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ünalan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali Ünalan (86) idaresindeki 58 AGT 981 plakalı elektrikli motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı'nda S.C. (64) yönetimindeki 38 AGC 498 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ünalan, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel