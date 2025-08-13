Sivas'ta Dolandırıcılara Operasyon: 2 Tutuklama

Sivas'ta Dolandırıcılara Operasyon: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan dolandırıcıların, terör örgütüne karıştığı yalanıyla 10 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Sivas'ta kimliği belirsiz kişiler, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak, adının terör örgütüne karıştığı yalanıyla 10 milyon lira dolandırdı. Mağdurun 1 Ağustos'taki ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos'ta Sivas merkezli olarak Ankara, Diyarbakır ve Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda M.Ç., E.E. ve F.M. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve F.M. tutuklandı, E.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, alınan ifadeler sonucunda bu kişilerin Isparta, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon lira civarında faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi oldukları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
