Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

O.K. (42) yönetimindeki 34 HJ 9951 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (6), M.K. (40), İ.K. (45) ve T.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan E.K. ile M.K. Sivas'a sevk edildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Tragger Malatya Gürün Sivas Güncel Haberler

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