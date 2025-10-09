Haberler

Sivas'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Sivas Numune Hastanesi'nde, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Amaç, acil durumlara hızlı müdahale yeteneklerini artırmak ve sağlık personelinin afet anında hasta güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilerini geliştirmek.

Sivas Numune Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, olası acil duruma karşı hızlı ve etkin müdahale kabiliyetinin artırılması hedeflendi.

Senaryo gereği kentte yaşanan depremin ardından çıkan yangın ve ardından KBRN tehdidinin eklenmesiyle, ekipler hızlı bir şekilde organize olarak tahliye, yangın söndürme ve KBRN önlemlerini uyguladı.

Tatbikat sırasında, sağlık personeli afet anında hasta güvenliğini nasıl sağlayacaklarını ve bu tür olaylar karşısında ne tür önlemler alınması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca, hastanenin acil durum planları gözden geçirildi ve gerekli güncellemeler yapıldı.

Tatbikatın ardından, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tüm personele yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Eğitimde, yangına ilk müdahale teknikleri, söndürme ekipmanlarının kullanımı ve yangın güvenliği kuralları detaylı şekilde aktarıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
