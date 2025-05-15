Sivas'ta Deprem Eğitimi Semineri Düzenlendi

Sivas'ta Deprem Eğitimi Semineri Düzenlendi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 'Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi' semineri yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, deprem sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde " Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, kurum amirleri, kamu personelleri, köy ve mahalle muhtarlar katıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, seminerde, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, deprem öncesi, anı ve sonrasındaki süreçlere yönelik bilgi verdi.

Kaymakam Eskimez, seminer sonrası yaptığı açıklamada, afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmenin, ancak bilinçli bir eğitim süreciyle mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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