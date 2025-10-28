Sivas'ta Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamaları Yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları çelenk sunma töreni ve Cumhuriyet Yürüyüşü ile coşkuyla gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra eren törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Ortaokulu öncülüğünde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.