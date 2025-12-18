Fünyeyle patlatılan poşetten ayakkabı kutusu çıktı

SİVAS'ta çöp kutusuna bırakılan poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Poşetten ayakkabı kutusu çıktı.

Sularbaşı Mahallesi Aliağa Cami Sokak'ta bugün saat 15.30 sıralarında Sivas Belediyesi Kapalı Otoparkı önünde bulunan çöp kutusundaki bir poşeti görenler durumdan şüphelenip polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip çöp kutusundaki poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlatılan poşetten boş ayakkabı kutusu çıktı.