Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı 2025'te 12 bin 256 öğrenciyi ağırladı

Sivas'ta çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, geçen yıl 12 bin 256 öğrenciyi misafir etti.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle, çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi" kapsamında Eğriköprü Mahallesi'nde kurulan parkta, 4-12 yaş grubundaki çocuklar trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik polisleri ve alanında uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, pedallı araç kullanan öğrencilere, trafikte uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgi veriliyor.

Güvenli trafik bilinci konularında verilen eğlenceli etkinlerle öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yaya geçidi, trafik levhaları ve tünel gibi unsurların yer aldığı eğitim parkında, ilk yardım eğitimi de maket üzerinde uygulamalı aktarılıyor.

Geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek için faaliyet gösteren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, 2025 yılında 12 bin 256 öğrenci ağırlandı.