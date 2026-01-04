Haberler

Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı 2025'te 12 bin 256 öğrenciyi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta, 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi' kapsamında 4-12 yaş grubundaki çocuklar, trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor. Geçen yıl parkı 12 bin 256 öğrenci ziyaret etti.

Sivas'ta çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, geçen yıl 12 bin 256 öğrenciyi misafir etti.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle, çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi" kapsamında Eğriköprü Mahallesi'nde kurulan parkta, 4-12 yaş grubundaki çocuklar trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi trafik polisleri ve alanında uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, pedallı araç kullanan öğrencilere, trafikte uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgi veriliyor.

Güvenli trafik bilinci konularında verilen eğlenceli etkinlerle öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yaya geçidi, trafik levhaları ve tünel gibi unsurların yer aldığı eğitim parkında, ilk yardım eğitimi de maket üzerinde uygulamalı aktarılıyor.

Geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek için faaliyet gösteren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, 2025 yılında 12 bin 256 öğrenci ağırlandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş