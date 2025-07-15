Sivas'ta Cip ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kavşakta meydana geldi. Ö.B. yönetimindeki 36 SC 067 plakalı otomobil ile N.G.Ç idaresindeki gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu CW263TS plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. ve A.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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