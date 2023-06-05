Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivas'ta çıkan yangında kundaklama ihtimali değerlendiriliyor

Sivas'ta çıkan yangında kundaklama ihtimali değerlendiriliyor

Güncel Haberler

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile köyde incelemede bulundu. Yangının 6 farklı noktada meydana geldiği ve kundaklama ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

VALİ ŞİMŞEK: KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile köyde incelemede bulundu. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada yangının saat 05.00 sıralarında 6 farklı noktada meydana geldiğini belirterek, "İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatıldı. 6 farklı noktada çıkması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Sivas Valiliği Yılmaz Şimşek Jandarma Albay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title