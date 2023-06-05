Sivas'ta çıkan yangında kundaklama ihtimali değerlendiriliyor

VALİ ŞİMŞEK: KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile köyde incelemede bulundu. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada yangının saat 05.00 sıralarında 6 farklı noktada meydana geldiğini belirterek, "İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatıldı. 6 farklı noktada çıkması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor" dedi.