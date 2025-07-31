Sivas'ta Çiftçi Yaralı Leylek Buldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir çiftçi tarlasında hasat yaparken yaralı leylek buldu.

İlçeye bağlı Sevindik köyünde hasat yapan çiftçi Çetin Yazgan, tarlasında yaralı bir leylek gördü.

Yazgan yaralı leyleği alarak Akıncılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü. Burada görevli veteriner hekimler tarafından teslim alınan leyleğin tedavisine başlandı.

Yetkililer, leyleğin iyileşmesinin ardından doğaya salınacağını belirtti.