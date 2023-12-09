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Sivas'ta Bariyerlere Çarpan Araçta Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sivas'ta bariyerlere çarpan araçta hayatını kaybeden Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir'in cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİVAS'ta, bariyerlere çarpan aracın yaralı sürücüsüne yardım için durup otomobillerinden inince hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatlarını kaybeden Mert Eren Öcal (29) ve Raşit Özdemir (57), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Sivas- Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.Y.'nin (30) kontrolünü yitirdiği 50 SB 370 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı gören 34 KFY 49 plakalı otomobilin sürücüsü Raşit Özdemir ve yanındaki Mert Eren Öcal, yaralı sürücüye yardım etmek için durdu. Bu sırada aynı yöne giden M.İ (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç ise duramayıp yol kenarındaki Özdemir ve Öcal'a çarptı. Yaralanan Özdemir ve Öcal, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi.

Özdemir ve Öcal'ın cenazeleri işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Bugün Öcal ve Özdemir için Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Öcal ve Özdemir, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan F.Y.'nin ise Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.İ.'nin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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