İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Sivas'ta Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ta Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, asayiş olaylarında gözlemlenen azalma ve uyuşturucu operasyonları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Şimşek, 2024 yılı ocak ayında 513 asayiş olayının gerçekleştiğini, bu yılın ocak ayında ise yüzde 23 azalarak bu rakamın 385'e gerilediğini belirtti.

Olay sayılarındaki memnuniyet verici azalışın hem güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları hem de vatandaşların duyarlı davranışlarının bir yansıması olarak değerlendirdiklerini aktaran Şimşek, "Kayda geçen tüm suçların aydınlatılması yönünde de hem emniyet hem de jandarma güçlerimizin büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini de buradan ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İl genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Şimşek, "Uyuşturucu ticaretine yönelik ocak ayında 16 operasyon yapılmış ve bu operasyonların sonucunda 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, trafik denetimleri kapsamında da ocak ayında 90 bin aracın denetlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
img

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
img

Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.