Sivas'ta Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta aşırı sağanak yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İncesu köyü mevkiinde tek taraflı olarak meydana geldi. İncesu istikametinden Gürün istikametine seyir halinde olan Ford marka 58 PA 382 plakalı aracın sürücüsü M.G. (48), aşırı sağanak ve yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla atarak tarlaya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan sürücü M.G. ve E.G.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü M.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.