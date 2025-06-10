Sivas'ta Araç Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Sivas'ta Araç Kazası: 3 Çocuk Yaralandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 çocuk yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Y.C. (27) yönetimindeki 58 YC 598 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Fevzipaşa Caddesi Timurkaynak Sokak'ta Ö.Ş. (51) idaresindeki 06 EZV 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.C. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 58 ACV 110 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.M.C. (8), Y.C. (4) ve A.K. (6) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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