Sivas'ta Anız Yangını: 200 Ağaç Yanarak Zarar Gördü
Suşehri ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve 200 ağaç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 200 ağaç yandı.
Göllüköy Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, tarla kenarlarında bulunan 200 söğüt ve kavak ağacı zarar gördü.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel