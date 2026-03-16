Baba ve ağabeyini tabancayla öldürüp babaannesini yaralayan şüpheli tutuklandı

SİVAS'ta evde tartıştığı babası Süleyman Yurdakul (50) ile ağabeyi Mehmet Yurdakul'u (24) tabancayla vurarak öldüren ve babaannesi Neziha Yurdakul'u da yaralayan şüpheli U.B.Y. (15), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 38'inci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan baba Süleyman Yurdakul ve oğulları Mehmet Yurdakul ve U.B.Y. arasında iftar saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, U.B.Y., evde bulunan tabanca ile ağabeyi Mehmet ve babası Süleyman Yurdakul'u vurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay esnasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerine kurşun isabet eden şüphelinin babaannesi Neziha Yurdakul ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Neziha Yurdakul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay sonrası otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konulan baba/oğulun cenazelerinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi U.B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.B.Y., adliyeye sevk edildi. U.B.Y, çıkarıldığı mahkemece 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. U.B.Y.'nin emniyetteki ifadesinde babası ve ağabeyinin kendisine evde şiddet uyguladığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı