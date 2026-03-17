Aile içi kavgada öldürülen baba-oğul defnedildi

Sivas'ta 15 yaşındaki U.B.Y.'nin babası ve ağabeyine tabancayla açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından U.B.Y. tutuklandı, yaralı babaanne ise hastanede tedavi altında.

SİVAS'ta çıkan tartışmada U.B.Y.'nin (15) tabancayla vurarak öldürdüğü babası Süleyman Yurdakul (50) ile ağabeyi Mehmet Yurdakul (24), toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'ta meydana geldi. Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Süleyman Yurdakul ve oğulları Mehmet Yurdakul ile U.B.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile U.B.Y., evde bulunan tabanca ile ağabeyi Mehmet ve babası Süleyman Yurdakul'u vurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden baba-oğul hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan babaanne Neziha Yurdakul da vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve kendisine şiddet uygulandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen U.B.Y., 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Süleyman Yurdakul ve oğlu Mehmet Yurdakul için bugün öğle namazı sonrası Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından baba-oğul, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan Neziha Yurdakul'un hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!