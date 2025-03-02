16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; B.D. (16) ile ağabeyi Serkan Furkan D. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavgada B.D, ağabeyi Serkan Furkan D'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan D, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından katil zanlısı B.D. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.