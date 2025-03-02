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16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı kardeş gözaltına alındı.

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; B.D. (16) ile ağabeyi Serkan Furkan D. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavgada B.D, ağabeyi Serkan Furkan D'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan D, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından katil zanlısı B.D. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Şu mübarek günde çok büyük bir acı. Allah affetsn

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