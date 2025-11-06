Sivas'ta 71,5 Milyar Lira Değerinde Altın Rezervi Bulundu

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü yerleşim yerine çok yakın noktada yaklaşık 2 yıldır süren sondaj çalışmaları sonucunda tahmini değeri 71,5 milyar lira olan, 424 bin ons altın rezervi bulundu. Köylüler, çok eski tarihlerden beri arama yapılan alanın 'Altındağ' olarak isimlendirildiğini, bu bölge altın rezervi keşfedilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından Kangal ilçesi Alacahan köyü mevkisinde yaklaşık 2 yıldır yürütülen arama faaliyetlerinde yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram-ton altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da yapılan bilgilendirmede, söz konusu kaynağın Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 'Mümkün Kaynak' düzeyinde raporlandığı belirtildi.

SONDAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 ateş analizi sonucu elde edildi. Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü. Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında yeni veriler doğrultusunda, kaynak sınıflandırmasının güncellenmesine ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.

KÖYLÜLER HEM ŞAŞKIN HEM UMUTLU

1972 yılında belde olan ve uzun süre bu statüsünü koruyan Kangal'ın Alacahan köyü 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düşmesiyle bu ünvanını kaybetti. Belde statüsünü kaybetmesi sonrası yaşanan göçlerle nüfusu 1000'lere kadar düşen köylüler, yerleşim yerinin hemen yakınında altın rezervi bulunmasını şaşkınlık ve sevinçle karşıladı. Arama yapılan bölgenin bir bölümün Altındağ olduğunu belirten köylüler, köyün ilk kurulduğu dönemlerden beri yerin bu isimle anıldığını dile getirdi.

BURADA ÇALIŞANLAR KÖY HALKINDAN OLMALI

Köylülerden Nizamettin Kaval, köyün hemen yamacında bir süredir sahada arama ve sondaj çalışmaları yapıldığını belirterek, "Burası halk arasında Altındağ olarak biliniyor. Atalarımızdan, dedelerimizden bu zamana kadar hep Altındağ olarak biliniyordu. Burada çalışanların köyden olmasını isterim. Burada bu kadar altın rezervi bulundu. Öncelikle burada köy halkının çalışmasını istiyoruz. Dışarıdan kimseye öncelik tanınmasını istemiyoruz. Altın burada bulundu ve buranın halkının yararlanmasını istiyoruz" dedi.

'İSTİHDAM KONUSUNDA FAYDASI OLURSA SEVİNİRİZ'

Murat Karabulut ise "Biz atadan, dededen duyduğumuz kadarıyla da oraya Altındağ diyorduk. Biz altın çıkıp çıkmadığını da basından öğrendik. Burada bize bilgi veren olmadı. Bizim beklentimiz, faaliyete geçtiği zaman köyümüzün insanlarının faydalanması. Şu an dışarıdan getirdikleri işçileri çalıştırıyorlar. Buranın ekonomik açısından bölgemize katkı sağlamasını isteriz. Çıkan madenden bize bir şey verecek değiller. İstihdam noktasında faydası olursa seviniriz" diye konuştu.

Eşref Sağlam da "Sondaj çalışmaları yapılıyor. Dağın ismi de eskiden beri Altındağ'dır. Buradaki çalışma uzun zamandır yapılıyor. Alacahan'ın geleceği için en iyi hizmeti vermelerini istiyoruz. Buradaki halkı da gözetmeleri lazım. Halkın çıkarlarını da sağlamaları lazım" ifadelerini kullandı.

Köyün yaşlıları arasında yer alan Ali Paslı (88) da eskiden beri Altındağ'ı bildiklerini belirterek, "Büyüklerimiz bize burada çok eskiden altın bulunduğunu ama geri kapatıldığını söylemişlerdi. O nedenle biz adını hep Altındağ olarak bildik" dedi.

Köylüler, tarama yapılan sahanın yerleşim yerine çok yakın olması nedeni ile maden işletmesi açıldığında köyün taşınma ihtimali olmasının endişesi taşıdıklarını da dile getirdi.