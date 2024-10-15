Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

SİVAS'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gürün ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.17'de oldu. Yerin 11.08 kilometre derinliğinde olan deprem, Gürün merkez ve bağlı köylerinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlçede yaşanan deprem Sarıca köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli yaşanan deprem anında kameranın sarsıldığı görüldü. Sarsıntı sırasında kameraya yansıyan bir tavuğun panikle kaçışı dikkat çekti.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,