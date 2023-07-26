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Sivas'ta 30 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Zarar Gördü

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında, Ortaköy ve Ballıdere köylerinde bulunan 6 kişiye ait 30 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangına çiftçiler ve vatandaşlar müdahale etti ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tarlada çıkan yangın 30 dönüm buğday ekili alanda zarara neden oldu.

Ortaköy ve sınırında bulunan Ballıdere köylerinde 6 kişiye ait 30 dönümlük buğday tarlasının yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

Yangına çiftçiler traktörlerine pulluk, çapa, küreme aleti takarak, diğer vatandaşlar ise küreklerle müdahalede bulundu. İlçe Özel İdaresi ve Akıncılar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel

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