Sivas'ta 30 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Zarar Gördü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında, Ortaköy ve Ballıdere köylerinde bulunan 6 kişiye ait 30 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangına çiftçiler ve vatandaşlar müdahale etti ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.