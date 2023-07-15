Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 7'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşların katıldığı programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşü düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 7'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas kent merkezi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde anma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tarihi Tren Garı önünde toplanan vatandaşlar ve il protokolü ellerinde bayrak ve pankartlarla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.