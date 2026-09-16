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Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 zanlı adliyede

Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 zanlı adliyede
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- Şüpheliler arasında bebeğin annesi ve babası da bulunuyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), geniş güvenlik önlemleri altında Divriği Adliyesine getirildi.

Zanlılardan A.Ç, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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