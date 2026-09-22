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Sivas Şarkışla'da yanan minibüsten sıçrayan alevler yaklaşık 4 dönüm araziye yayıldı

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Sivas Şarkışla'da yanan minibüsten sıçrayan alevler yaklaşık 4 dönüm araziye yayıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki minibüste yangın çıktı; alevler yaklaşık 4 dönümlük araziye ve ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Sarıkaya köyü yolu Kaplan mevkisinde park halinde bulunan 58 AAK 791 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüsten sıçrayan alevler yaklaşık 4 dönümlük boş arazide bulunan kuru otların tutuşmasına neden oldu. Alevler, kısa sürede tarladaki bazı ağaçlara da sıçradı.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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