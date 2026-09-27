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Sivas Şarkışla'da park halindeki plakasız otomobil yandı ve kullanılamaz hale geldi

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Sivas Şarkışla'da park halindeki plakasız otomobil yandı ve kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Pınarönü Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki plakasız otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken yanan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.

Pınarönü Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki plakasız otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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