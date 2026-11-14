Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezinin aile okulu kursu velilere yönelik başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince Sefil Selimi Ortaokulu'nda velilere yönelik aile okulu kursu açıldı. Kurs, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca velilerin çocukların gelişimine bilinçli katkı sunması ve aile içi iletişimin güçlenmesi amacıyla sürecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından aile okulu kursu açıldı.

Sefil Selimi Ortaokulu'nda açılan kursta, velilerin çocukların gelişim süreçlerine daha bilinçli katkı sunmaları ve aile içi iletişimi güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Kurs öğretmeni Sevgi Kaya, eğitimlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukları yalnızca akademik başarı yönünden değil, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki açıdan da bütüncül olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca eğitimler sürecek. Kursta oyun, sosyal ve duygusal gelişim, sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çevre koruma bilinci ve iklim değişikliği gibi konular ele alınıyor."

Kursiyerlerden Hatice Kübra Kaya ise eğitimin aile içi iletişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş51

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı13

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi

Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda17

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı