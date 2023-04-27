Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivas-Samsun bölgesel yolcu treni seferleri yeniden başladı

Sivas-Samsun bölgesel yolcu treni seferleri yeniden başladı

Güncel Haberler

Hat yenileme çalışmaları nedeniyle ara verilen Sivas-Samsun bölgesel yolcu treni seferleri yeniden başladı.

Hat yenileme çalışmaları nedeniyle ara verilen Sivas- Samsun bölgesel yolcu treni seferleri yeniden başladı.

TCDD Taşımacılık'ın sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, seferler, Sivas'tan perşembe, cumartesi ve pazartesi, Samsun'dan ise cuma, pazar ve salı günleri yapılacak.

Belirtilen günlerde Sivas'tan saat 08.40'ta kalkacak tren 16.43'te Samsun'a varacak. Samsun'dan saat 08.35'te kalkacak tren ise 16.37'de Sivas'a ulaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Samsun Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title