Hat yenileme çalışmaları nedeniyle ara verilen Sivas- Samsun bölgesel yolcu treni seferleri yeniden başladı.

TCDD Taşımacılık'ın sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, seferler, Sivas'tan perşembe, cumartesi ve pazartesi, Samsun'dan ise cuma, pazar ve salı günleri yapılacak.

Belirtilen günlerde Sivas'tan saat 08.40'ta kalkacak tren 16.43'te Samsun'a varacak. Samsun'dan saat 08.35'te kalkacak tren ise 16.37'de Sivas'a ulaşacak.