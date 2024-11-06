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SİVAS Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkarmış

SİVAS Parçalanmış cesedi bulunan bebeği mezardan hayvanlar çıkarmış
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SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi.

SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedilen 1 aylık erkek bebeğin sırrı çözüldü. Olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Yapılan araştırmada, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında 10 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin yanına defnedildiği belirlendi. Polis aileye ulaşırken, olay yerine gelen baba M.A.'nın gözetiminde kazılan yer kontrol edildiğinde bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. Cesedin hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığı saptandı. Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına 'Cennetin günahsız gülü' yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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