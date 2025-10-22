Haberler

Sivas Numune Hastanesi'nden Meme Kanseri Farkındalık İçin Pembe Kıyafetlerle Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Numune Hastanesi yöneticileri, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe kıyafetler giyerek farkındalık etkinliği düzenledi. Başhekim Dr. Mehmet Fidan, erken tanı ve teşhisin önemine vurgu yaptı.

Sivas Numune Hastanesi yöneticileri meme kanserine dikkati çekmek için pembe kıyafet giydi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Sivas Numune Hastanesi'nde farkındalık çalışması yapıldı.

Bu kapsamda hastane yöneticileri, meme kanserinin evrensel sembolü olan pembe kıyafetler giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Fidan, "Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz ay Meme Kanseri Farkındalık ayı. Biz de bu aya dikkati çekmek için bugün pembe kıyafetler giydik. Bu kıyafetlerin anlamı aynı zamanda meme kanserine dikkati çekmektir. Erken tanı ve teşhis hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ebru Kaya Gözübüyük ise dünyada 2,3 milyon kadının hayatını etkileyen bu mücadeleye Sivas Numune Hastanesi Yönetimi olarak pembe giyerek destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.