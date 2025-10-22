Sivas Numune Hastanesi'nden Meme Kanseri Farkındalık İçin Pembe Kıyafetlerle Destek

Sivas Numune Hastanesi yöneticileri meme kanserine dikkati çekmek için pembe kıyafet giydi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Sivas Numune Hastanesi'nde farkındalık çalışması yapıldı.

Bu kapsamda hastane yöneticileri, meme kanserinin evrensel sembolü olan pembe kıyafetler giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Fidan, "Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz ay Meme Kanseri Farkındalık ayı. Biz de bu aya dikkati çekmek için bugün pembe kıyafetler giydik. Bu kıyafetlerin anlamı aynı zamanda meme kanserine dikkati çekmektir. Erken tanı ve teşhis hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ebru Kaya Gözübüyük ise dünyada 2,3 milyon kadının hayatını etkileyen bu mücadeleye Sivas Numune Hastanesi Yönetimi olarak pembe giyerek destek verdiklerini belirtti.