Sivas Maarif Orkestrası İlk Konserini Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' projesi kapsamında kurulan Sivas Maarif Orkestrası, Yeşilçam Film Müzikleri temasıyla ilk konserini Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Projesi" kapsamında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan, "Sivas Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, "Yeşilçam Film Müzikleri" temasıyla gerçekleştirilen konser programına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Genel Koordinatör Yardımcıları Sinan Erkeker ve Ulaş Karataş, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, konser öncesi yaptığı konuşmada, Yeşilçam müziklerinin herkesin çocukluğundan, gençliğinden ve hayatından izler taşıdığını belirterek, "Çocukken bu melodilerle hayallere dalar, kendimizi o filmlerin içinde hissederdik. Neşe, hüzün, mutluluk, aşk ve umut, hepsi bu notaların içindeydi. Sahneden yükselecek her melodi, eminim ki sizlerin de zihninde nice anıları canlandıracak." dedi.

Uzun ise konserin düzenlenmesinde emeği olan öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Proje İl Koordinatörü ve Orkestra Şefi Hasan Dağdeviren yönetimindeki 36 öğretmenin katılımıyla oluşan "Sivas Maarif Orkestrası" Yeşilçam'ın en tanınmış film müziklerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi

Görüntü Tahran'dan! Halk İsrail ve ABD'ye tepkisini böyle gösterdi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.