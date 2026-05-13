Dağlar, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi

Sivas Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve taleplerini aktardı. Dağlar, çoban bulma sıkıntısına dikkat çekerek hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Dağlar, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in, Sivas için önemli bir şans olduğunu, şehrin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Üyelerin yaşadığı sıkıntıları ve sektöre dair talepleri kendisine ilettiklerini dile getiren Dağlar, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda yetiştirici sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. 2026 yılında yapılan genel kurulda yaklaşık 1000 kişinin üyeliği düştü. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden birisi çoban bulunmuyor. Yüksek ücret ve eleman bulunamaması sektörü zora sokuyor. Birliğin 2006 yılından bu yana yürüttüğü Kangal Akkaraman Koyunu Islah projeleri kapsamında önemli mesafe katetti. Bugüne kadar 10 ilçede 228 yetiştirici ve 60 bin küçükbaş hayvanla çalışmalar yapıldı. Toplamda yaklaşık 163 milyon lira destek sağlandı. Kaliteli ırkın geliştirilmesi için Koç-Test İstasyonu ve Suni Tohumlama Merkezi kurulması gerekiyor. Bu sayede verimli ve üstün nitelikli hayvan üretimi artar. Abdullah Güler Başkanımızdan sürülerde kaliteyi artırmak için hibeli damızlık erkek hayvan dağıtımı talebinde bulunduk. Bu uygulama bazı illerde başarıyla yürütülüyor. Sivas'ta da hayvancılığa önemli katkı sağlayacak. Çözüm bekleyen sorunları ilettik."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
