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Sivas Koyulhisar'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Sivas Koyulhisar'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu Kılıçpınar köyü yol ayrımında devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Kılıçpınar köyü yol ayrımına meydana geldi. Necmettin Topal (54) yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Reyhan Demir (56) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Necmettin Topal yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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