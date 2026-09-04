Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Turan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Çelenk sunma töreninin ardından Turan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Kaynak: AA