Haberler

Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: 'Karargah Sivas' Filmi Yapay Zeka ile Hazırlandı

Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: 'Karargah Sivas' Filmi Yapay Zeka ile Hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, Sivas Valiliği tarafından yapay zeka ile hazırlanan 'Karargah Sivas' adlı film, kongre ve Sivas halkının milli mücadeleye katkılarını anlatıyor. Film, Atatürk'ün Sivas'a gelişi ve kongrenin tarihi önemini vurguluyor.

SİVAS Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tarihi belgeler ışığında kurgulanan ve yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan 'Karargah Sivas' adlı filmde, kongre günleri ve Sivas halkının milli mücadeleye verdiği katkılar anlatıldı.

Yayınladığı kısa filmler ve belgesellerle dikkat çeken Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kentte bir ilki gerçekleştirip yapay zeka tabanlı görsel prodüksiyon alanında önemli bir adım attı. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği ve 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi konu alındı. Kongrede alınan kararlarla Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini tayin ettiği vurgulanan yapım, Mustafa Kemal Atatürk'e, Sivas Kongresi'ne ve Sivas halkının hatırasına ithaf edildi. Hazırlanan film ile hem milli mücadelenin şanlı hatırasını gelecek nesillere aktarılırken hem de yapay zeka teknolojilerini tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin bir araç olarak kullanmak hedeflendi. Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği ve Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınlanan film, beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
MSB'den Anıtkabir'de generallerin üstü arandığı iddiasına açıklama

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.